Омск, 15 февраля 2022, 06:53 — REGNUM Тендер со стартовой ценой 4,3 млрд рублей, в рамках которого планировалось выбрать подрядчика на достройку первой очереди Красногорского гидроузла в Омске, не состоялся. На электронный аукцион не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Баржа на реке Иртыш. Омск
Баржа на реке Иртыш. Омск
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Причина признания электронного аукциона несостоявшимся: по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке», — уточняется в документе.

По условиям контракта завершить первую очередь должны были до апреля 2024 года, но в связи с тем, что тендер не состоялся, срок финиша, вероятнее всего, также будет сдвинут.

Строить объект на реке Иртыш начали ещё в 2011 году, но спустя пять лет работы остановились из-за проблем с финансированием. Готовность гидроузла на сегодня оценивается в 53%, а расходы на его содержание — около 50 млн рублей в год. Год назад вице-премьер Виктория Абрамченко после визита в Омскую область заявила о необходимости достроить важный для водоснабжения Омска и восстановления судоходства на Иртыше объект.