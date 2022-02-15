Омск, , 06:53 — REGNUM Тендер со стартовой ценой 4,3 млрд рублей, в рамках которого планировалось выбрать подрядчика на достройку первой очереди Красногорского гидроузла в Омске, не состоялся. На электронный аукцион не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Баржа на реке Иртыш. Омск Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Причина признания электронного аукциона несостоявшимся: по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке», — уточняется в документе.

По условиям контракта завершить первую очередь должны были до апреля 2024 года, но в связи с тем, что тендер не состоялся, срок финиша, вероятнее всего, также будет сдвинут.

Строить объект на реке Иртыш начали ещё в 2011 году, но спустя пять лет работы остановились из-за проблем с финансированием. Готовность гидроузла на сегодня оценивается в 53%, а расходы на его содержание — около 50 млн рублей в год. Год назад вице-премьер Виктория Абрамченко после визита в Омскую область заявила о необходимости достроить важный для водоснабжения Омска и восстановления судоходства на Иртыше объект.