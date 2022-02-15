Якутск, , 06:48 — REGNUM Жительница Мирнинского района Якутии отправила мошенникам 135 тыс. рублей, поверив, что ей положена крупная компенсация как переболевшей коронавирусом. Деньги с неё требовали якобы за госпошлину и транспортные расходы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе управления МВД по республике.

Телефонное мошенничество

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Правоохранители назвали этот вид мошенничества новым. Звонившая 73-летней пенсионерке по телефону женщина обещала компенсацию по страховке в размере 450 тыс. рублей. Выплата якобы полагалась тем, кто переболел COVID-19.

«Лица, осуществляющие телефонные звонки или рассылку сообщений на тему различных социальных выплат, в том числе связанных с коронавирусной инфекцией, являются мошенниками!» — предупредили в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по март 2021 года жители Якутии отдали мошенникам более 74 млн рублей.