Петропавловск-Камчатский, 15 февраля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. За год сумма средств на банковских вкладах жителей Камчатки увеличилась на 10% и составила на 1 января 2022 года 101,3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом отделении Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Читайте также: Кредитные обязательства жителей Чувашии превысили 177 млрд рублей

Ещё 4,7 млрд рублей хранятся на счетах эскроу жителей Камчатки.

«Жители Камчатки традиционно отдают предпочтение банковским депозитам, сохранность сбережений на которых гарантирована государством. В течение всего прошлого года приток вкладов в целом возрастал и достиг максимума в декабре. Объем средств населения в конце года вырос за счет выплат премий и авансирования январских социальных платежей», — пояснил управляющий отделением Банка России по Камчатскому краю Алексей Киреев.

На начало 2022 года общая сумма привлеченных банками средств предприятий и жителей составила 165 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Чувашии стали активнее брать кредиты: в прошлом году выдача розничных кредитов увеличилась почти на 30%.