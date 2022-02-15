Пермь, , 06:41 — REGNUM В Пермском крае за неделю (7 — 13 февраля) отмечено снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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В регионе зарегистрировано 44 962 случая ОРВИ и гриппа. Это на 5,9% ниже показателя прошлой недели (31 января — 6 февраля). Наиболее высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Сивинском, Губахинском районах, а также городе Чусовом.

Эпидпорог превышен среди взрослого населения. Среди детей в возрасте от семи до 14 лет произошло снижение заболеваемости на 34%, в Перми — на 50%.

В связи с всплеском заболеваемости ОРВИ и гриппом образовательный процесс частично приостановлен в 365 классах в 61 школе, в 207 группах 92 детских садов.