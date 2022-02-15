Владивосток, 15 февраля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Приморский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции в отношении гражданина Китая, которого обвиняли в контрабанде частей диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе суда.

Richard Bistrong Камера СИЗО

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Установлено, что с июля по август 2020 года гражданин КНР договорился с неустановленным лицом приобрести в России части диких животных и переправить их через таможенную границу на территорию иностранного государства.

Фигурант пытался вывезти 225 рогов сайгака, 23 когтевых фаланги (с чехлами и клыками) амурского тигра, 23 желчных пузыря бурого и гималайского медведей.

Довести преступление до конца помешали сотрудники полиции.

Ранее Хасанский районный суд признал обвиняемого виновным в покушении на контрабанду частей особо ценных диких животных, незаконный оборот особо ценных диких животных, незаконное пересечение государственной границы РФ и назначил ему наказание 6,6 месяца лишения свободы со штрафом в 30 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье обезвредили международную банду лесных контрабандистов.