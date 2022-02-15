Пекин, , 06:35 — REGNUM По данным оргкомитета зимней Олимпиады, за последние сутки среди лиц, прибывших на Игры в Пекин, выявлен один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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Всего на соревнования в Китай 14 февраля прибыли 23 человека. В том числе пять — спортсмены и члены официальных делегаций, у которых коронавирус выявлен не был. При ПЦР-тестировании 18 «представителей других заинтересованных сторон» COVID-19 диагностировали у одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекин, выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом.

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