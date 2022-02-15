Биробиджан, , 06:34 — REGNUM В населённые пункты Ленинского района Еврейской автономии после перерыва начали ходить автобусы. Забастовка окончена, транспортники получили бюджетные деньги, сообщило ИА EAOMedia.

Остановка Елена Жукова

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Рейсы общественного транспорта в сёла Воскресеновка, Венцелево, Кирово, Преображеновка и Лазарево не осуществлялись четыре дня. МУП «Ленинское районное автотранспортное предприятие» отказалось перевозить пассажиров до получения субсидии в размере 600 тыс. рублей.

В районной администрации задержку выплаты объяснили оформлением электронно-цифровой подписи сотруднику, который уполномочен проводить финансовые операции.

Как сообщало ИА REGNUM, заверив в скорой выплате субсидии, исполняющая обязанности главы администрации Ленинского района Ольга Комарова анонсировала намерение провести независимую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности МУП «Ленинское районное автотранспортное предприятие». Администрация района намерена проанализировать расходование бюджетных средств и сократить завышенные расходы.