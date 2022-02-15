Японская авиакомпания ANA инвестирует в создание аэротакси
Токио, 15 февраля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Инвестиции в создание летающего такси, которое разрабатываться американской корпорацией Joby Aviation, будут направлены японской авиатранспортной компанией All Nippon Airways (ANA). Об этом 15 февраля сообщается на сайте организации.
Joby Aviation собирается выпускать пятиместное электрическое аэротакси, которое может перемещаться как вертолет или как небольшой самолет и достигать скорости 320 км/ч. ANA планирует разрабатывать навигационные системы для этого вида транспорта, а также оборудование для взлетно-посадочных площадок. Кроме того, в проекте участвует японская компания Toyota Motor, которая займется организацией наземного движения аэротакси.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года на выставке Consumer Electronics Show (CES) в городе Лас-Вегас (США) американская компания Uber и южнокорейский концерн Hyundai представили концепт летающего автомобиля.