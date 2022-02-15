Москва, 15 февраля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Министерству обороны РФ во взыскании более 363 млн рублей неустойки с ФГУП «102 Предприятие электрических сетей» Минобороны РФ. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В основе спора лежал договор от 2018 года на осуществлении технологического присоединения объекта к электрическим сетям.

«В соответствии с пунктом 3.1 договора, в редакции дополнительного соглашения №2 от 30.09.2019 к договору, размер платы за технологическое присоединение составляет 330 198 841,98 рубля», — отмечалось в материалах спора.

Истец посчитал, что ни по одной из очередей в срок задачи не были выполнены и обратился в суд для взыскания неустойки.

Суд рассмотрел доводы сторон и отказал в удовлетворении иска, указав на то, что «отсутствие нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по договору подтверждено материалами дела».

Напомним, слушания по спору начаты в ноябре 2021 года.