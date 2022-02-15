Тегеран, , 07:49 — REGNUM 14 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что в короткие сроки можно заключить выгодную сделку при условии, что США и европейские страны серьезно отнесутся к возвращению к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года (известной как СВПД). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан En.mfa.ir

Амирабдоллахиан сделал это заявление во время совместной пресс-конференции после встречи в Тегеране со своим ирландским коллегой Саймоном Ковени.

Министр иностранных дел заявил: «Вместо поведения, основанного на шокировании, игры слов и игры со временем, западные страны должны сыграть реальную роль и вернуться к своим обязательствам по СВПД».

Он также отметил, что Иран хочет, чтобы санкции в отношении страны были полностью устранены, что было подчеркнуто в СВПД в 2015 году и также было поддержано международным сообществом.

Министр иностранных дел вновь заверил, что иранская ядерная программа является полностью гражданской, поскольку направлена на мирные средства.