Подольск, Московская область, 15 февраля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Трое мужчин в возрасте от 42 до 50 лет были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в разбойном нападении на стоматологическую клинику в подмосковном городе Подольске. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

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Инцидент произошёл в стоматологической клинике, расположенной на улице Маштакова. По предварительным данным, двое мужчин, угрожая огнестрельным оружием, украли сейф и кассовый аппарат. Третий сообщник караулил на улице. После нападения мужчины вскрыли сейф и кассу и поделили деньги. Всего было похищено около 2,5 миллионов рублей.

Подозреваемый были установлены по видеозаписям камер наблюдения. Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали одного из подозреваемых по месту его проживания в Москве. Двое других предполагаемых участников преступления были задержаны на парковке торгового центра, расположенного на бульваре Дмитрия Донского.

Оружие и магазин с тремя патронами к нему были изъяты на месте преступления, ещё одно оружие было найдено при задержании одного из подозреваемых. Кроме того, была обнаружена большая часть похищенных денег. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемые заключены под стражу.