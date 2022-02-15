Владивосток, 15 февраля, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Во Владивостоке Фрунзенский районный суд 14 февраля продлил содержание в СИЗО депутата Законодательного собрания Артёма Самсонова (КПРФ), обвиняемого в действиях сексуального характера к несовершеннолетнему, ещё на два месяца. Адвокат просила отпустить его под залог в 3 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

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Самсонов под стражей останется до 17 апреля.

«Следователь просил продлить на 2 месяца, до 17 апреля. Мы предъявили 219 поручительств. Также ходатайствовали о домашнем аресте и залоге в 3 млн рублей. Однако его оставили под стражей. Мотивировка та же — в основном это тяжесть статьи», — пояснила VL.ru адвокат Наталья Касилова, добавив, что будет пытаться обжаловать это решение.

Ранее объявленную голодовку Артём Самсонов прекратил 10 февраля по просьбам родных и руководителя КПРФ Геннадия Зюганова.

Самсонова обвиняют в демонстрации фаллоимитатора 12-летнему подростку на одной из баз отдыха во Владивостоке летом 2018 года. Ему грозит от 12 до 20 лет заключения. По утверждению депутата, это уголовное дело — политическая месть за хороший результат КПРФ на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, Артём Самсонов в СИЗО 11 января объявил голодовку — депутат требовал проверку на полиграфе, а также обеспечить ему возможность дистанционно участвовать в заседаниях Законодательного собрания Приморья.