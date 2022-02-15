Тегеран, 15 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. За последние десять месяцев Иран экспортировал 143 000 тонн товаров через свой северо-западный пограничный терминал Базарган. Об этом сообщает иранское агентство IRNA 14 февраля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Терминал расположен в провинции Западный Азербайджан на границе с Турцией и имеет самый высокий пограничный транзит среди 20 пограничных терминалов Ирана.

Генеральный директор Базарганской таможни Рамин Зохайри сообщил, что за последние десять месяцев персидского календаря (21 марта 2021 года — 20 января 2022 года) через границу было перевезено 143 102 тонны товаров.

По словам Зохайри, экспортируемые товары стоили более 1,6 миллиарда долларов. Он также отметил, что в основном они включали продукты нефтехимии, сельскохозяйственную продукцию, драгоценные камни, изделия из керамики и стекла, отходы железа и текстиль.

Иранский представитель подчеркнул, что экспорт через границу вырос на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.