Абуджа, , 06:19 — REGNUM Силовики Нигерии в ходе спецоперации ликвидировали группировку бандитов и освободили 20 заложников в штате Нигер на севере страны. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

ВС Нигерии Cont.ws

Уточняется, что военным поступила информация о деятельности боевиков в деревне Наско. Туда были направлены силовики для наведения порядка. Отмечается, что военные вступили с бандитами в бой, который длился около двух часов. В ходе спецоперации удалось освободить 20 человек, взятых боевиками в заложники.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля военнослужащие армии Нигерии ликвидировали четырех террористов в штате Анамбра. Отмечалось, что боевики в городе Анамбра устроили стрельбу и запугали местных жителей. После боя с военными бандиты сбежали.