Москва, 15 февраля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Во вторник, 15 февраля, в Москве будет переменная облачность, без осадков, гололедица, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Архип Куинджи. Зима. Оттепель. 1890-е

В ночь на 16 февраля в Москве также без осадков. Температура воздуха −5… −3 °C.

Ветер юго-западный 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −8… −3 °C.

В среду, 16 февраля, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −2… +3 °C. Переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается −4… +1 °C, местами осадки, порывистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве действует «жёлтый» уровень погодной опасности.