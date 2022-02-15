Тегеран, , 09:14 — REGNUM 14 февраля министр внутренних дел Исламской Республики Иран, назвав ирано-пакистанские отношения удовлетворительными в сферах политики, безопасности и обороны, заявил, что развитие экономических отношений между двумя соседними странами неизбежно. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ахмад Вахиди Alibagheri1997

«Иран и Пакистан имеют глубокие и всесторонние отношения», — заявил Ахмад Вахиди во время интервью по итогам встречи со своим пакистанским коллегой.

Министр внутренних дел отметил, что во время визита, который состоялся по приглашению министра внутренних дел Пакистана, были проведены встречи с главнокомандующим пакистанской армией, а также запланированы переговоры с премьер-министром страны.

Ссылаясь на прочные отношения между двумя странами в политической области, сфере обороны и безопасности, Вахиди подчеркнул необходимость развития взаимного экономического сотрудничества. Он заявил, что Тегеран и Исламабад обладают необходимым потенциалом для укрепления экономических отношений и готовы использовать его для обеспечения взаимной выгоды.

Министр внутренних дел Исламской Республики Иран также отметил важность укрепления экономических отношений с Пакистаном посредством новых пограничных терминалов, а также строительства и эксплуатации пограничных рынков.