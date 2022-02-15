Тегеран, 15 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. 14 февраля посол Таджикистана в Иране Низамуддин Захеди на встрече с главой Организации исламской культуры и связей (ICRO) Мехди Иманипуром призвал провести неделю культуры Таджикистана в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ИА REGNUM Иран и Таджикистан

Таджикский дипломат приветствовал постоянную и твердую приверженность иранцев идеалам и ценностям Исламской революции, охарактеризовав визит президента Ирана в Таджикистан как признак расширения отношений и планирования развития двусторонних связей.

Захеди описал культурную дипломатию как инструмент внешней политики, который играет важную роль в расширении совместного сотрудничества, обмене культурными ценностями и развитии отношений между правительствами и народами.

Указав на высокий уровень отношений между Ираном и Таджикистаном, Захеди подчеркнул, что Таджикистан всегда стремился к расширению двусторонних отношений с Исламской Республикой и готов к дальнейшему укреплению сотрудничества.

Глава Организации исламской культуры и связей (ICRO) подчеркнул роль культуры и искусства в расширении дружбы между народами, выразив надежду, что обмен делегациями в данных направлениях между Ираном и Таджикистаном будет продолжаться.