Тегеран, 15 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. 14 февраля информированный источник в министерстве нефти Исламской Республики заявил, что экспорт иранской нефти растёт месяц за месяцем, причем экспорт демонстрирует рекордный показатель, беспрецедентный за последние три года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

14 февраля иранская газета опубликовала заметку, объясняющую тенденцию роста добычи и продажи сырой нефти в Иране за последние шесть месяцев.

В последние дни в международных средствах массовой информации освещался рекордный объем экспорта нефти в условиях, когда Исламская Республика все еще находится под незаконными санкциями Соединенных Штатов. Экспорт нефти показал, что американские санкции неэффективны.

Однако более важным вопросом является то, что прогнозы указывают на то, что тенденция к росту сохранится в ближайшие месяцы.

Али Шамс Ардакани, эксперт по экономике, отметил: «Согласно некоторым источникам, экспорт иранской нефти значительно увеличился, и представляется возможным, что тенденция к росту сохранится в ближайшие месяцы, поскольку рынок по-прежнему требует значительного количества иранской нефти; таким образом, прогнозируется, что рост экспорта продолжится летом 2022 года».

«По-видимому, спрос на экспорт иранской нефти — это возможность, которую следует должным образом использовать для увеличения производственных и экспортных мощностей», — отметил он, подчеркнув, что добыча нефти могла бы составить около шести миллионов баррелей в сутки, однако до этого ещё далеко.

«Тем не менее, Исламская Республика может увеличить экспорт нефти до двух миллионов баррелей в сутки даже без потенциального соглашения в Вене», — заявил аналитик.