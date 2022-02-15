Тегеран, 15 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. 14 февраля представитель министерства иностранных дел Ирана осудил выделение США замороженных средств Афганистана для распределения среди жертв 11 сентября, охарактеризовав данный поступок как «грабеж». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«Это не первый случай, когда США грабят средства другой страны», — заявил Саид Хатибзаде на брифинге для прессы, отметив, что США считают, что они обладают средствами всех стран и могут вынести вердикт в качестве судьи, конфисковав чужое имущество.

«Вашингтон вторгся в страну и нанес косвенный ущерб на миллиарды долларов как своим собственным налогоплательщикам, так и беззащитному народу Афганистана, но все же он не оставляет в покое оставшиеся средства афганского народа», — отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул: «Это позорный, антигуманный и постыдный поступок для США. Государство должно пересмотреть свое решение, поскольку мир изменился, и Вашингтон должен получить это послание».