Сочи, Краснодарский край, , 06:09 — REGNUM По меньшей мере один человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей, в том числе и грузового, в городе Сочи. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Водитель автомобиля Renault попытался перестроиться, но столкнулся с грузовиком Shacman, который выехал на встречную полосу и врезался в две припаркованные у обочины легковушки. Причины аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля два человека погибли в результате столкновения грузовых автомобилей КамАЗ и «Газель» в Коми.

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