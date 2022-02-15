Сочи, Краснодарский край, 15 февраля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей, в том числе и грузового, в городе Сочи. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Водитель автомобиля Renault попытался перестроиться, но столкнулся с грузовиком Shacman, который выехал на встречную полосу и врезался в две припаркованные у обочины легковушки. Причины аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля два человека погибли в результате столкновения грузовых автомобилей КамАЗ и «Газель» в Коми.