Тегеран, , 09:46 — REGNUM 14 февраля министр внутренних дел Исламской Республики Иран Ахмад Вахиди встретился со своим пакистанским коллегой в Исламабаде и обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Вахиди вместе со своей делегацией встретился с министром внутренних дел шейхом Рашидом Ахмедом в столичном отеле.

На мероприятии присутствовали посол Ирана Мохаммад Али Хоссейни, командующий пограничной охраной Исламской Республики Иран бригадный генерал Ахмад Али Гударзи и военный атташе полковник Мостафа Ганбарпур.

На встрече также присутствовали высокопоставленные должностные лица министерств внутренних дел обеих стран и сотрудники служб безопасности.

В ходе встречи в основном обсуждались вопросы обеспечения безопасности на ирано-пакистанской границе, а также достижение договорённости по обмену заключенными.

Вахиди во время своего однодневного визита в Пакистан также планирует встретиться с премьер-министром страны Имраном Ханом.

Это первый визит Вахиди в Пакистан в качестве министра внутренних дел Исламской Республики Иран.