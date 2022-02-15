Тегеран, 15 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. 14 февраля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран принял свои политические решения много лет назад и остался в рамках ядерной сделки, подчеркнув, что соглашение в Вене ожидает решений остальных участников переговоров. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

Выступая на брифинге для прессы, Хатибзаде упомянул о продолжающихся ядерных переговорах в Вене. Указав на отсутствие каких-либо решений со стороны США в переговорном процессе, он отметил, что переговоры в Вене проходят в оптимальном режиме.

Иранский дипломат подчеркнул, что Иран пересмотрел свое предложение после того, как иранская делегация прибыла на родину. «Чем больше США и Евротройка продемонстрируют свою решимость, тем скорее мы увидим новое соглашение», — заявил он.