Сидней, Австралия, , 06:04 — REGNUM В австралийском штате Новый Южный Уэльс к забастовке с требованием повышения заработной платы и обеспечения безопасности труда 14 февраля присоединились несколько тысяч сотрудников государственных больниц и клиник. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации медсёстер и акушерок штата (NSWNMA).

Медсестра в палате для больных COVID-19

По её информации, забастовку медицинских работников уже поддержали региональные профсоюзные объединения работников образования, а также объединённый профсоюз Австралии. Медсёстры и акушерки пошли на такие кардинальные меры в надежде, что премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротт «прислушается к жалобам медработников на нарушения требований безопасности их труда, и обратит внимание на нехватку персонала» в государственных больницах, клиниках и родильных домах, усугублённую пандемией COVID-19.

пресс-служба NSWNMA «Общество должно услышать правду о том, что нынешняя численность младшего медперсонала недостаточна, это небезопасно для сотрудников и подвергает риску пациентов».

Как сообщало ИА REGNUM, австралийские профсоюзы продолжают безуспешно добиваться повышения заработной платы в 2022 году, в то время как лидеры рабочего движения отмечают, что трудоустроенные жители страны устали оттого, что им недоплачивают, и им «не терпится» выйти на забастовки.

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