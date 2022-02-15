Тегеран, 15 февраля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. 14 февраля министр внутренних дел Исламской Республики Иран Ахмад Вахиди встретился с начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в области безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Иранская делегация из девяти человек встретилась с генералом Баджвой в штабе пакистанской армии в Равалпинди. Это первый визит Вахиди в Пакистан в качестве министра внутренних дел Исламской Республики Иран.

На встрече также присутствовали посол Ирана в Исламабаде Мохаммад Али Хоссейни, командующий пограничной охраной Исламской Республики Иран бригадный генерал Ахмад Али Гударзи и военный атташе полковник Мостафа Ганбарпур.

Обе стороны обсудили последние события, связанные с ирано-пакистанскими отношениями, развитием региональной безопасности, пограничным сотрудничеством и ситуацией в Афганистане.

Во время своего однодневного визита в Пакистан иранский министр также встретится с премьер-министром Имраном Ханом и министром внутренних дел Шейхом Рашидом Ахмедом.