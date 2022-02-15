Красноярск, , 06:03 — REGNUM Снижение уровня заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями и гриппом отмечается по итогам прошедшей недели в Красноярском крае. Об этом сообщил 15 февраля в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Грипп Ponchikov.net

По его словам, снижение зафиксировано во всех возрастных категориях, за исключением небольшого роста среди детей до двух лет.

При этом в целом по Красноярскому краю остаётся превышение недельного эпидпорога на 33,7%.

Горяев приводит следующие данные: всего в учреждения здравоохранения обратилось 39 313 жителей края с признаками ОРВИ (21 347 или 54,3% — в Красноярске). Заболеваемость была обусловлена преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве продолжается снижение уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Читайте также: Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве