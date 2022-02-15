Тегеран, , 09:01 — REGNUM 14 февраля посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави заявил, что пандемия COVID-19 существенно повлияла на торговые отношения Тегерана и Баку. Тем не менее, по его словам, официальные лица двух дружественных государств полны решимости расширять экономическое сотрудничество в краткосрочной перспективе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на встрече с таможенниками пограничного терминала Биле Савара, Мусави отметил, что объем торговли между Ираном и Азербайджаном в настоящее время составляет 400 миллионов долларов, однако по прогнозам эта цифра достигнет 1 миллиарда долларов за счет упрощения торговли.

Он также пообещал обсудить активизацию торговых и пассажирских взаимодействий через таможню Биле Савар на следующем раунде заседания совместной экономической комиссии.

Посетив таможенный терминал Биле Савар, Мусави был также проинформирован о существующих трудностях и препятствиях на пути роста внешнеторговых объемов.