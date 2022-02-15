Порт-Луи, , 07:57 — REGNUM Посол Маврикия в ООН Джагдиш Кунджул поднял флаг своей страны на островах Чагос. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Официальные лица Маврикия исполнили национальный гимн своей страны и подняли на флагштоке красно-сине-желто-зеленый штандарт.

«Мы совершаем символический акт поднятия флага, как это много раз делали британцы для создания колоний. Мы, однако, возвращаем то, что всегда принадлежало нам», — заявил Кунджул.

Предварительно записанное послание премьер-министра Маврикия Правинда Джагнота было передано по громкоговорителю на архипелаге.

«Я хочу донести до всего мира мысль о том, что наше государство, обладающее суверенитетом над архипелагом Чагос, обеспечит мудрое управление его территорией — в области безопасности на море, сохранения морской среды и соблюдения прав человека, в частности, возвращения на родину лиц чагосского происхождения», — отметил Джагнота.

На вопрос, что произойдет, если британские власти позже уберут флаг Маврикия, Джагноут ответил: «Я не знаю, что они собираются делать. Если они снимут флаг, это будет равносильно провокации с их стороны. Великобритания пойдет вопреки постановлению органов международного права».

Представитель министерства иностранных дел Великобритании сообщил следующее:

«Великобритания не сомневается в своем суверенитете над британской территорией в Индийском океане, управление над которой мы удерживаем на постоянной основе с 1814 года. Маврикий никогда не обладал суверенитетом над этой территорией, и Великобритания не признает его притязаний на острова Чагос».