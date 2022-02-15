Буниа, Конго, 15 февраля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Шестнадцать боевиков группировок «Товарищество за развитие Конго» (КОДЕКО) и «Патриотические силы и сторонники объединения Конго» (FPIC) были убиты в результате вооруженного столкновения с войсками ДРК в деревне Абомби, находящейся примерно в 75 км к северу от города Буниа.

По информации местных источников, в ходе конфликта также погибло трое мирных жителей. Военные отмечают, что боевики организовали мятеж, в связи с чем в районе были начаты боевые действия.

Боевики «КОДЕКО» и «FPIC» совершили нападение на военную базу в деревне Андиса около 9 часов вечера. После двое военнослужащих и мирных жителей (женщина и ребенок) были застрелены.

Войсками удалось дать отпор повстанцам. Бои продолжались на протяжении трех часов до наступления рассвета.

Конголезские вооруженные силы сообщили, что операция по ликвидации группировки продолжается. Количество жертв конфликта может впоследствии возрасти.

После того, как военным удалось отогнать боевиков, ситуация в регионе стабилизировалась, и местные жителя, бежавшие в лес, начали постепенно возвращаться в свои дома.