Хартум, 15 февраля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил с заявлением об отсутствии наращивающихся взаимосвязях между Суданом и Израилем в области безопасности и разведданных после того, как между представителями двух стран произошла серия встреч. Суданский лидер таким образом опроверг вероятность угрозы введения новых санкций западными государствами. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

Объявление было сделано в ходе интервью суданскому государственному телеканалу. По словам Бурхана, что сотрудничество между бывшими противниками не носило политического оттенка, добавив, что в Израиль были направлены только сотрудники службы безопасности и разведки Судана.

«До сих пор ни один видный политический деятель не совершал визит в Израиль, — отметил фактический глава Судана, добавив, что произошедший обмен информацией позволил стране арестовать членов многих террористических организаций, которые дестабилизировали внутреннюю ситуацию в области безопасности. Однако руководитель государства не предоставил подробных деталей взаимодействия двух стран.

В течение последних недель суданские и израильские официальные лица обменивались в ходе незапланированных визитов.

Самый последняя поездка была совершена делегацией службы безопасности Судана в Тель-Авив на прошлой неделе. Чуть ранее состоялся визит в Хартум израильских официальных лиц, среди которых присутствовали агенты Моссада.

В октябре прошлого года Насредин Абдулбари, занимавший в то время пост министра юстиции Судана, и министры Израиля Идан Ролл и Эдави Фрейдж провели исключительно редкую совместную встречу в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Судан и Израиль нормализовали отношения в 2020 году в рамках заключения ряда соглашений при посредничестве США между Израилем и четырьмя арабскими государствами. Договоренности проложили для Судана путь к реинтеграции в международное сообщество после двух десятилетий изоляции при бывшем президенте Омаре аль-Башире, свергнутом в 2019 году.