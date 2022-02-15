Мапуту, , 08:19 — REGNUM Мозамбик изымает из школьной программы сексуальное образование. В учебнике по естествознанию за седьмой класс рассматриваются такие темы, как мастурбация и сексуальная ориентация. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Министерство образования страны заявило, что пособие, в котором содержатся главы о сексуальной жизни, используется с 2004 года, но эти темы «вызывают разногласия в обществе», из-за чего данные темы больше не будут рассматриваться в рамках школьного курса.

Преподавание основ полового воспитания и сексуальной ориентации среди молодежи табуировано в некоторых общинах Мозамбика. Некоторые считают, что сексуальное просвещение для детей может способствовать росту браков и беременности в раннем возрасте.

«Мы договорились с издателем о том, что данные страницы будут убраны из учебника», — отметил Исмаэль Нхезе, директор Национального института развития образования.