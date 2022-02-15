Абуджа, 15 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Сотрудник полиции в Нигерии Абба Кьяри, отстраненный от должности в прошлом году за мошенничество, разыскивается по обвинению в участии в международном обороте наркотиков. Национальное агентство по борьбе с наркотиками (NDLEA) выдало ордер на его арест. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Абба Кьяри был отстранен от должности в августе 2021 года. Полицейского несколько раз вызывали на допрос касательно его причастности к незаконному обороту наркотиков. Однако нигериец так и не явился, сообщило NDLEA.

«Он должен ответить на вопросы о его связи с продолжающимся делом о наркоторговле, в организации которой его подозревают, — заявил представитель NDLEA Феми Бабафеми. — Агентство твердо убеждено, что помощник комиссара полиции Кьяри является членом наркокартеля, осуществляющего контроль над маршрутом транспортировки наркотиков Бразилия-Эфиопия-Нигерия».

По словам Бабафеми, Кьяри пытался скомпрометировать сотрудника NDLEA, попросив его спрятать часть конфискованной партии наркотика весом 25 кг.

Расследование в отношении полицейского началось после того, как известный нигерийский блогер Рамос Аббас, обвиненный в отмывании денег и других преступлениях в США, заявил о причастности Кьяри к наркоторговле.