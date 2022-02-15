Дакар, 15 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Группа из семи военнослужащих, оказавшихся в плену повстанцев-сепаратистов из юго-западного региона Казаманс, Сенегал, была освобождена. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Военные были захвачены в Гамбии 24 января после столкновения с боевиками, в результате которого погибло четверо военнослужащих вооруженных сил Сенегала. Остальные семь солдат попали в плен. Их передали сенегальскому правительству и представителям Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в Гамбии.

По данным военного руководства Сенегала, инцидент произошел в ходе операции по борьбе с незаконной вырубкой леса на границе с Гамбией.

«Движение демократических сил Казаманса» (MFDC) ответственно за вспышку вялотекущего конфликта в южном регионе Казаманс, который начался в 1982 году и унес жизни нескольких тысяч человек. Сепаратистская группировка стремится добиться полной независимости Казаманса от Сенегала.