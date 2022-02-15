Кейптаун, 15 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Родители вместе со своими детьми организовали акцию протеста у школы в городе Рандфонтейн (ЮАР). Демонстрации направлены на осуждение актов расизма, совершаемых в учебном учреждений. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Протест был организован после драки, вспыхнувшей между двумя группами учащихся на прошлой неделе. Как сообщается, инцидент произошел после того, как школьник европеоидного происхождения использовал уничижительный термин в отношении темнокожего одноклассника.

«Так нельзя! На дворе 2022 год, а темнокожего ребенка все еще называют «кафром» (прим. кафр — оскорбление, которое использовали в отношении чернокожих жителей ЮАР еще в колониальные времена). Это неприемлемо», — сетует родитель одного из школьников Винни Масике.

Полиции пришлось прибегнуть к использованию водометов, чтобы разогнать толпу. В демонстрациях также приняли участие представители политических партий и правоохранительных органов.

Администрация школы опубликовала заявление, в котором выразила сожаление по поводу инцидента и сообщила о начале разбирательства.

По словам местным жителей, расизм — явление, которое до сих пор существует в стране.

«Я слышу, о чем говорят родители. Подобное здесь наблюдается уже давно. Расистское отношение в этой школе, по-видимому, берет начало с давних пор», — отметил дедушка учащегося Питер Мако-Чарли.