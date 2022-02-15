Петропавловск-Камчатский, , 05:55 — REGNUM Рухнувший на Камчатке 11 февраля частный самолёт Ан-2 не имел разрешительных документов на вылет, об этом на совещании рассказал губернатор края Владимир Солодов.

Ан-2 Zajcsik

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Взлёт был произведен с необорудованной полосы.

Глава региона поручил детально разобраться в произошедшем и усилить контроль за малой авиацией края.

«Прошу усилить меры по контролю за воздушным пространством Камчатки», — сказал Солодов.

По факту крушения Ан-2 ведётся расследование — на месте работают сотрудники Росавиации из Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ан-2 упал на Камчатке 11 февраля. На борту находились два члена экипажа, которые в авиапроисшествии не выжили.