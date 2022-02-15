Пекин, 15 февраля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Заблокированные акции стоимостью около 117 миллиардов юаней (около $18,4 млрд) получат право на торговлю на китайских биржах на следующей неделе, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Карта-флаг Китая

Согласно данным поставщика финансовой информации Wind, с 14 по 18 февраля на биржах Шанхая и Шэньчжэня будет продаваться в общей сложности 4,198 млрд акций. Согласно правилам фондового рынка Китая, крупные акционеры должны подождать от одного до двух лет, прежде чем им разрешат продать свои акции.

Китайские фондовые индексы закрылись снижением 11 февраля, при этом базовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,66% и закрылся на отметке 3462,95 пункта. Компонентный индекс Шэньчжэня закрылся снижением на 1,55% до 13 224,38 пункта.