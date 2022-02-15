с. Клёпка, , 05:56 — REGNUM В селе Клёпка Магаданской области вечером 14 февраля под завалы снега и льда попали двое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пожарно-спасательного центра посёлка Ола.

В снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Обвал произошёл рядом с лесом и водонапорной башней, где протекал ручей. Под завалом снега и глыбами льда оказались двое детей, которые рыли убежища и играли в них.

В спасательной операции принимали участие спасатели и волонтёры. Первый ребёнок был извлечен приблизительно в 22:25, второй — в 22:40. Детям 11 и 9 лет.

Дети были переданы родителям, затем их доставили в больницу с диагнозом общее переохлаждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 20-летнюю девушку госпитализировали после падения на нее снега с крыши дома.