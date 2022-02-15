Мюнхен, Германия, , 05:47 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух поездов в южной части немецкого города Мюнхен (Бавария), 14 февраля сообщило агентство dpa со ссылкой на городскую полицию.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла недалеко от станции Эбенхаузен-Шлэфтларн. Еще 10 человек пострадали. Как минимум один вагон сошел с рельсов. По информации издания Bild, травмы получили примерно 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января возле индийского города Майнагури (штат Западная Бенгалия на востоке страны) сошел с рельсов пассажирский поезд. Жертвами инцидента стали девять человек, а более 45 — травмировались.

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