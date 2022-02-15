Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2022, 05:47 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух поездов в южной части немецкого города Мюнхен (Бавария), 14 февраля сообщило агентство dpa со ссылкой на городскую полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Авария произошла недалеко от станции Эбенхаузен-Шлэфтларн. Еще 10 человек пострадали. Как минимум один вагон сошел с рельсов. По информации издания Bild, травмы получили примерно 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января возле индийского города Майнагури (штат Западная Бенгалия на востоке страны) сошел с рельсов пассажирский поезд. Жертвами инцидента стали девять человек, а более 45 — травмировались.