Пекин, , 05:46 — REGNUM Согласно данным платформы запросов баз данных Tianyancha.com, в настоящее время в Китае насчитывается 5,27 млн компаний, связанных с игрушками, сообщает агентство Синьхуа.

Игрушки (vincent desjardins)

Среди них 83% были созданы в течение последних пяти лет, и более 55% являются индивидуальными предприятиями, показали данные. В провинции Гуандун на юге Китая содержится наибольшее количество предприятий, связанных с игрушками, количество которых превышает 590 000, следом расположились провинции Чжэцзян и Шэньси.

В прошлом году число вновь зарегистрированных фирм по производству игрушек в стране достигло 1,73 млн, что является рекордным показателем. По состоянию на 12 февраля в этом году было зарегистрировано более 100 000 компаний, связанных с игрушками, что эквивалентно более чем 2700 компаниям, создаваемым в среднем в день.