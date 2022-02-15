Новосибирск, , 05:42 — REGNUM Новосибирские кол-центры отмечают заметное снижение обращений из-за коронавируса. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Кол-центра службы 124 в Новосибирской области Правительство Новосибирской области

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«Понедельник традиционно самый напряжённый день для медиков. Вчера, 14 февраля кол-центры обработали порядка 20 тысяч обращений. При этом, на прошлой неделе мы ежедневно обрабатывали порядка 30 тысяч обращений, на позапрошлой — около 40 тысяч, — уточнил министр. — Видим заметное снижение звонков».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на 14 февраля за сутки в Новосибирской области было зарегистрировано 5824 случая заражения коронавирусом, госпитализированы 99 человек.

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