Зея, Амурская область, , 05:46 — REGNUM Часть потолка обрушилась в помещении спортшколы города Зея Амурской области, предназначенном для занятий гимнастикой. Зал был пустым, никто не пострадал, сообщили 15 февраля «Зейские вести сегодня».

Потолок в амбулатории

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Помещением не пользовались с ноября 2021 года. Отдел образования решал вопрос о ремонте крыши здания, ей необходима реконструкция.

Средства не ремонт крыши спортшколы были предусмотрены в бюджете города. Поисками подрядчика на проведение ремонтных работы чиновники намерены заняться в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на Сахалине в областной клинической больнице обрушились потолочные плиты. ЧП произошло в приёмном покое, где находились люди. Никто не пострадал.