Красноярск, , 05:36 — REGNUM Во вторник, 15 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Морозы в Сибири Светлана Шаповалова

В 09:20 на Театральной площади было — 18 °C.

Ночью с 15 на 16 февраля ожидается до −17… −14 °C, облачно, временами снег.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В среду, 16 февраля, в Красноярске до −14… −7 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −23… −15 °C, облачно, небольшой снег.

В четверг, 17 февраля, в Красноярске ожидается до −17… −12 °C днём и до −22… −18 °C ночью. Облачность, временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 15 февраля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, низовая метель.

15−18 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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