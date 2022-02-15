Тяньцзинь, Китай, , 05:35 — REGNUM Город центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая запланировал экономический рост на уровне 5% в 2022 году, сообщает агентство Синьхуа.

Тяньцзинь cotaro70s

Тяньцзинь намерен увеличить инвестиции в основной капитал на 5,5%, а общий объем розничных продаж — на 7%в 2022 году, заявил мэр Тяньцзиня Ляо Госюнь в своем отчете о работе правительства, представленном 12 февраля во время сессии собрания народных представителей муниципалитета. Согласно отчету, Тяньцзинь также стремится создать более 350 000 новых рабочих мест, а уровень безработицы в городах останется на уровне 5,5% в 2022 году.

В 2021 году в Тяньцзине был зафиксирован рост ВВП на 6,6%. Располагаемый доход на душу населения жителей Тяньцзиня вырос на 8,2%, и в прошлом году в городе было создано в общей сложности 376 000 новых рабочих мест.