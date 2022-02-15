Пекин, , 05:32 — REGNUM Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2021 году китайские автомобильные бренды заняли большую долю внутреннего рынка спортивных внедорожников, сообщает агентство Синьхуа.

Haval H6 HEV Autohome

Продажи внедорожников китайских брендов подскочили на 12,6% в годовом исчислении до 5,28 млн единиц в прошлом году, что составляет 52,3% от общего объема продаж внедорожников в стране. Доля рынка выросла на 2,7 процентных пункта по сравнению с 2020 годом.

Haval H6, популярный внедорожник производства Great Wall Motors, крупнейшего китайского производителя внедорожников и пикапов, был самой продаваемой моделью в прошлом году. Продажи Haval H6 достигли 352 800 единиц в прошлом году, что на 3,2% меньше, чем годом ранее.