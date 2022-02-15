Минусинский район, Красноярский край, 15 февраля, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели двух маленьких детей при пожаре возбуждено в Минусинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Пожар произошёл 14 февраля в частном дома в селе Малая Ничка. Детей обнаружили мёртвыми с признаками отравления угарным газом. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, в доме проживала женщина с двумя детьми — девочками в возрасте 1 и 2 года. Вечером женщина затопила печь и ушла из дома. Предположительная причина пожара — неисправность печного отопления. Также трагедия могла произойти из-за нарушения правил эксплуатации печи.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Назначены необходимые экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае прокуратура организовала проверку по факту гибели четырёх человек при пожаре в жилом доме в Ачинске.

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