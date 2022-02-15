Магадан, , 05:30 — REGNUM Двоих детей удалось вытащить спасателям и волонтёрам из-под снежных завалов в селе Клепка Магаданской области. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба регионального пожарно-спасательного центра.

Дети играют в сугробах Николай Михальченко © ИА REGNUM

ЧП произошло днём 14 февраля в селе Клепка возле ручья в районе водонапорной башни. Двое детей девяти и 11 лет играли и строили убежища в природных ледяных нишах, когда произошло обрушение льда и снега. В результате дети оказались в снежном плену. В спасательной операции принимали участие четыре спасателя и десять добровольцев.

Детей удалось извлечь из-под завалов льда и снега, их передали для осмотра медикам бригады скорой помощи, подъехавшей на место происшествия. У детей было диагностировано общее переохлаждение, они были госпитализированы в Магаданскую областную больницу.

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