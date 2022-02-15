Пекин, , 05:30 — REGNUM Потребление золота в Китае выросло на 13% в годовом исчислении во время недельных каникул на Китайский Новый, согласно данным Китайской ассоциации золота, передает агентство Синьхуа.

Золото Цитата из к/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». реж. Питер Джексон. 2014. Новая Зеландия — США

Золотые украшения и слитки были одними из самых продаваемых товаров во время праздника, традиционного пикового сезона потребления золота.

«Продажи выросли на двузначные цифры во время праздников», — сказал сотрудник компании Caibai Jewelry Co., ведущего розничного продавца золота, Ван Хэ.

Золотые и серебряные слитки зимних Олимпийских игр, а также памятные золотые и серебряные значки также пользовались популярностью у потребителей.

Потребление золота в стране в прошлом году составило 1120,9 тонны, что на 36,53% больше в годовом исчислении или на 11,78% больше, чем в 2019 году, сообщила ассоциация.