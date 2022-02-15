Пекин, , 05:27 — REGNUM Согласно данным Китайской системы торговли иностранной валютой, зарубежные институциональные инвесторы купили больше китайских облигаций в январе, сообщает агентство Синьхуа.

Флаг Китая Муллагалиев Даниль © ИА REGNUM

В январе зарубежные институциональные инвесторы купили китайские облигации на 78,3 млрд юаней (около $123 млрд) и продали 641,9 млрд юаней. Эти сделки привели к чистой покупке в размере 141,3 млрд юаней, что на 51,6 млрд юаней больше по сравнению с предыдущим месяцем.

В прошлом месяце объем спотовых сделок с облигациями в юанях, совершенных зарубежными институциональными инвесторами, приблизился к 1,43 трлн юаней, что на 53% больше, чем в декабре 2021 года.