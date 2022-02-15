Якутск, 15 февраля 2022, 05:28 — REGNUM В ковидные госпитали Якутии 14 февраля попали 85 человек, заразились коронавирусом — 1 066 (накануне — 1397). Большинство заболевших — жители районов республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в оперативном штабе региона.
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Выздоровели от инфекции 1 630 якутян (днём ранее — 2 523). Госпитализированы 7,9% новых заболевших. Всего в стационарах получают лечение 6,5% пациентов от числа заразившихся.
Вакцинированы от COVID-19 первым компонентом препарата 586 918 человек (81,9% взрослого населения республики).
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии темп прироста заболеваемости COVID-19 сократился на треть. Загруженность поликлиник снижается, обстановка стабилизируется, заявил 14 февраля глава республики Айсен Николаев.